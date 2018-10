Nach 3:4-Pleite"Katastrophe von vorne bis hinten"

Facebook

© GEPA pictures

Es war ein Fußballtag zum Vergessen, zum Abhaken – nichtsdestotrotz heißt es, diese so bittere 3:4-Niederlage gegen Aufsteiger Hartberg, wie es WAC-Coach Christian Ilzer auf den Punkt traf, aufzuarbeiten. Dabei sah es im ersten Moment aus der Sicht der Wölfe gut aus. Durch die beiden Treffer von Dever Orgill (12.) und Marc Schmerböck (20.) gingen die Kärntner bereits früh mit einem etwas glücklichen 2:0 in Führung. Nach dem Anschlusstreffer von Hartbergs Rajko Rep, der schlussendlich auch zum Matchwinner avancierte, schlitterten die Wolfsberger plötzlich in ein kleines Dilemma oder wie es Michael Liendl formulierte: „Es war ein Katastrophentag von vorne bis hinten, so ehrlich muss man sein. Wir hatten unglaubliche Abspielfehler und Ballverluste quer durch die Mannschaft. Hartberg hat’s gut gelöst, wir hatten nämlich keine Lösung.

Wir wurden jetzt ständig hochgelobt, aber wenn du es nicht beweist, hilft es dir nichts. Es war nicht das Team auf dem Feld, das da sein sollte und von dieser Lässigkeit muss man wieder weg. So dürfen wir nie wieder auftreten.

Der Ausgleich zum 3:3 durch Michael Novak – es war übrigens sein erstes Bundesliga-Tor – ließ die 3213 Zuschauer zwar noch hoffen, doch der zuvor erwähnte Rep machte die anschließende, nicht zu überhörende Kabinenparty in der Lavanttal-Arena für die Oststeirer perfekt.

Alles andere als perfekt war natürlich die Leistung der Wolfsberger. 60 Minuten lang fanden die Lavanttaler quasi keine Mittel gegen Hartberg. „Das war nicht der WAC, den ich sehen will. Und das man eine 2:0-Führung aus der Hand gibt, ist bitter, die Konsequenz hat in allen Belangen gefehlt. Ich hab’ mir ständig überlegt, wie ich intervenieren kann, dass wir das Spiel in die richtige Richtung drehen. Aber ohne Zweikampfintensität, Geschlossenheit oder Laufbereitschaft bringst du kein Spiel zustande“, resümierte Christian Ilzer, der betonte, dass der Gegner keineswegs unterschätzt wurde.

Es hat halt in den ersten 60 Minuten alles zusammengepasst, was nicht zu einem guten Fußballspiel gehört.

Mario Leitgeb warnte direkt nach der gestrigen Pleite die kommenden Gegner der Hartberger: „Die sind eine Mannschaft, gegen die sich noch einige die Zähne ausbeißen werden, das kann ich garantieren.“

Ein Ex-WAC-Spieler hatte hingegen richtig Grund zum Jubeln: Florian Flecker, dem aus 30 Metern Entfernung das Tor des Spiels glückte: „Es war für mich eine Genugtuung, gegen den WAC zu treffen. Da waren so viele Emotionen drinnen. Es war der perfekte Tag für uns.“

