Die ein oder andere Schweißperle lief ihm zweifelsfrei über die Stirn. Der Grund war klarerweise die rote Karte, die WAC-Stürmer Markus Pink gegen Salzburg kassierte – das zum ersten Mal. Montagabend konnte der Kärntner aufatmen, denn im Vorfeld schien nicht vollkommen klar zu sein, wie die Sperre tatsächlich aussehen wird. Um 18.38 Uhr stand fest: Zwei Spiele Sperre (davon ein Spiel bedingt). Der 33-Jährige fehlt somit am Mittwoch im Cup-Achtelfinalduell gegen Austria Klagenfurt, dem Liga-Derby am Sonntag steht nichts im Weg. „Ich bin sehr froh über dieses Urteil. Ich habe dem Senat meine Situation geschildert und jeder hat verstanden, dass ich niemanden absichtlich verletzen wollte. Es war unglücklich“, verdeutlicht Pink. Man bedenke, dass Thorsten Mahrer vor drei Jahren für eine ähnliche Aktion vier Spiele aufgebrummt wurden...

Das Duell gegen die Millionentruppe aus Salzburg hinterließ zwar nicht allzu viele Fragen, doch WAC-Kapitän Dominik Baumgartner lässt durchsickern, „dass wir im Ballbesitz nicht gut genug waren und zu wenig mutig. Da hätte es viele Möglichkeiten gegeben, aber gegen Salzburg ist es immer eine gewisse Gradwanderung“, meint der Abwehrchef, der keinen Hehl daraus macht, „dass die Niederlagen gegen Hartberg und Tirol am Selbstvertrauen gekratzt haben, dafür der Sieg gegen Linz wichtig war“. Er spricht abgesehen davon jene Thematik an, mit der aktuell gefühlt einige Teams zu kämpfen haben. „Jeder tut sich schwer, zu Torchancen zu kommen, wenn die Gegner sehr tief stehen. Da müssen wir im Spiel mit dem Ball vorne viel kreativer werden.“

„Da müssen andere einspringen, ganz einfach“

Vor dem Cup-Schlager (20.30 Uhr) in der Lavanttal-Arena gegen Austria Klagenfurt weist der 28-Jährige explizit auf eine Tatsache hin: „Unterschätzt wird niemand. Ich hoffe ganz stark, dass niemand glaubt, Klagenfurt wird noch einmal so auftreten wie im ersten Saisonspiel beim 1:4. So wird man sie definitiv nicht mehr erleben, wobei man nicht vergessen darf, dass wir richtig scharf waren.“ Den aktuellen „Engpass“ in der Offensive der „Wölfe“ (Kojzek, Atanga verletzt, Pink gesperrt) will er nicht überbewerten. „Da müssen andere einspringen, ganz einfach.“

Beim Klagenfurter Rivalen feierte Peter Pacult am Montag seinen 65er. Der Gang beim Training durch den allseits bekannten „Tunnel“ wurde annähernd mit Streicheleinheiten vollzogen – der anschließende Grinser sprach Bände. „Außer, dass ich ein Jahr älter geworden bin, ändert sich da nichts.“ Die Wolfsberger posteten diesbezüglich auf Social Media: „Herzlichen Glückwunsch an Peter Pacult zum Erreichen des Pensionsalters! Zu Ehren dieses besonderen Tages laden wir beim Cup-Derby die ersten 65 Pensionisten auf ein Freibier ein.“

Sportlich wollen sich die Violetten nach der Ligaklatsche rehabilitieren. „An dieser Niederlage haben wir damals ordentlich mitgeholfen. Aber jeder weiß, dass ein Pokalspiel seine eigenen Gesetze hat, da geht‘s rein ums Weiterkommen. Im Ligaspiel gehst du im Endeffekt ein kalkuliertes Risiko ein, im Cup würde man im Rückstand ‚all in‘ gehen.“ Das Achtelfinale wird am Dienstag (19) mit Lustenau gegen Hartberg eingeläutet. Kurios ist, dass am Mittwoch in der Halbzeitpause der Spätpartien die Viertelfinalpaarungen live auf ORF1 ausgelost werden.