In der Liga ist Rapid Wien mit einem Sieg und einem Unentschieden gut gestartet, international hat die Mannschaft von Trainer Zoran Barisic gegen Debrecen 0:0 gespielt. Von einer "überragenden Offensive" der Hütteldorfer spricht Hartberg-Trainer Markus Schopp, "wenn alle fit sind."

Dass die Hütteldorfer gegen Debrecen ein "superintensives Spiel" absolviert haben, hat Schopp in der Vorbereitung auf das Duell mit Rapid am Sonntag überhaupt nicht auf der Rechnung. "Das ist doch das Schönste für die Spieler. Sie lieben diesen Rhythmus. Jeder will jeden dritten Tag spielen", sagt Schopp. Er beschreibt: "Auf der einen Seite ist eine Mannschaft, die den Wettkampfreiz hat. Auf der anderen Seite eine Mannschaft, die sich eine Woche auf das Match vorbereiten kann." Der Matchreiz wurde bei den Hartbergern intern gesetzt.

Schopp kann nahezu aus dem Vollen schöpfen

Im Training wurden einerseits "die Themen vom Wochenende aufgearbeitet", sprich den verschenkten Auswärtssieg beim 3:3 bei BW Linz. Vor allem haben sich die Hartberger mit ihrem eigenen Spiel beschäftigt. Und Schopp kann gegen Rapid nahezu aus dem Vollen schöpfen. Fabian Ehmann ist verletzt, Mamadou Sangare noch ein Spiel gesperrt. Der Offensivspieler kann im Heimspiel gegen Salzburg eine Woche später dann wieder auflaufen.

Hinter Raphael Sallinger wird wieder Maximilian Pußmann als Ersatztorhüter auf der Bank Platz nehmen. Ein Ersatztorhüter, der den verletzten Ehmann bis Winter ersetzt, ist aktuell nicht in Sicht. "Das eine oder andere Thema hat sich nicht so entwickelt, wie ich es gehofft habe", sagt Schopp.