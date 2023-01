Als "spannende Phase, in der wir an unseren Ideen arbeiten müssen", bezeichnet Hartberg-Trainer Markus Schopp die laufende Vorbereitung. Das 1:1 gegen Zweitliga-Tabellenführer St. Pölten - Rene Kriwak traf im dritten Testspiel zum dritten Mal - war wieder ein Schritt in die richtige Richtung: Spielerisch hat Hartberg vor allem in der ersten Hälfte überzeugt. "Ich habe gemerkt, dass schon viel von dem umgesetzt wurde, was wir wollten. Wohlgemerkt gegen einen guten Gegner." Neben gefälligem Kurzpass-Vortrag waren auch lange Bälle Teil des Hartberg-Repertoires. "Wir wollen die hohe Kette des Gegners auch mit anderen Bällen bespielen. Die Mischung macht es aus."