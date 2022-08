Nach der 1:4-Niederlage in Lustenau herrscht Krisenstimmung bei den Hartbergern. Obmann Erich Korherr nahm nach der dritten Pleite in Folge alle in die Pflicht und versicherte mehrere Neuzugänge. Nun präsentierten die Oststeirer ein Duo.

Der Israeli Eylon Almog wird von Maccabi Tel Aviv in die Steiermark für ein Jahr ausgeliehen und kann als klassischer Stürmer oder Flügelspieler eingesetzt werden. Mit gerade einmal 23 Jahren will sich Almog im Ausland beweisen. Bei Maccabi erzielte er bisher in 94 Partien 15 Tore und bereitete 13 vor. Außerdem spielte er bereits für das U21-Nationalteam Israels. "Ich bin richtig glücklich in Hartberg zu sein und freue mich schon auf das Kennenlernen meiner neuen Mitspieler. Für mich ist es das erste Mal im Ausland, ich kann es kaum erwarten", erklärte er.

Außerdem sicherten sich die Hartberger die Dienste von Marin Karamarko. Der 24-jährige Innenverteidiger kommt vom slowenischen Erstligisten NS Mura, wo er in 48 Einsätzen ein Tor erzielte. Sein Vertrag läuft bis 2024, mit einer Option auf ein weiteres Jahr. "Ich bin sehr froh hier zu sein, es ist ein sehr familiärer Klub mit einigen guten Spielern. Wir müssen viel trainieren, um Spiele zu gewinnen. Ich möchte gute Leistungen zeigen und erfolgreich sein", sagt der Kroate.