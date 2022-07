Einen wie ihn hätte Hartberg gestern gut gebrauchen können. Donis Avdijaj fehlte nicht nur bei der 1:2-Niederlage gegen die WSG Tirol, er wird überhaupt nicht mehr im Trikot der Oststeirer zu sehen sein. Nach Informationen der Kleinen Zeitung wechselt der 25-Jährige trotz mehrfacher Dementis in die Schweiz – zu einem alten Bekannten. Der Offensivmann unterschreibt beim von Franco Foda trainierten FC Zürich.

Avdijaj hat unter Foda zwischen Jänner 2015 und Juni 2016 beim SK Sturm seine beste Zeit erlebt. Der Ex-ÖFB-Teamchef kann eine Verstärkung sehr gut brauchen. Immerhin läuft es beim amtierenden Schweizer Meister seit seiner Übernahme noch nicht rund. In der Liga liegen die Züricher mit nur einem Punkt aus drei Spielen am zehnten und letzten Platz. In der Champions-League-Qualifikation kam gegen Karabach Agdam das Aus.

Donis Avdijaj mit Franco Foda © GEPA pictures/ Christian Walgram

Der erste Saisonsieg unter Foda soll in der Europa-League-Qualifikation folgen, wo die nordirische Mannschaft von Linfield wartet. Das Hinspiel steigt am Dienstag auf der Insel.