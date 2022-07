Was Abgänge am Ende der Transferzeit betrifft, ist Erich Korherr spätestens seit letzter Saison ein gebrannter Sportdirektor. Felix Luckeneder und Sascha Horvath haben den TSV Richtung LASK verlassen. So spät, dass die Oststeirer nicht mehr reagieren konnten. Heuer hat Korherr vorgebeugt, mit den Beratern jener Spieler, die Begehrlichkeiten wecken könnten, vereinbart, dass es keinen Abgang gibt. So ein Spieler ist Donis Avdijaj.