Der TSV Hartberg hat eine wichtige Entscheidung für die Zukunft getroffen: U19-Nationalteam-Tormann Elias Scherf hat seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Nächste Saison wird Scherf an Amstetten verliehen. "Elias Scherf ist eine absolute Zukunftshoffnung und braucht Spielpraxis, daher ist die Leihe nach Amstetten die ideale Lösung für die nächste Saison", sagt Hartberg-Sportdirektor Erich Korherr.

Vergangene Saison war Scherf an Lafnitz verliehen, kam aber an Kapitän Andreas Zingl nicht vorbei. Fünf Mal spielte Scherf in der 2. Liga, elf Mal für Lafnitz II in der Landesliga.

Die Chance auf Einsatzzeit bei Amstetten ist ungleich höher: Dennis Verwüster, Stammtorhüter der Niederösterreicher, ist verletzt.

Die Hartberger haben indes auch die Verpflichtung von Stephan Schimandl bestätigt. Korherr: "Schimandl hat schon gezeigt welches Potential in ihm steckt, jetzt möchte er einen neuen Anlauf nehmen. Wir sind guter Dinge, dass er unserer Amateurmannschaft entscheidend den Stempel aufdrücken kann und auch das Zeug für die Profis hat."