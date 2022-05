Macht Hartberg heute gleich viele Punkte wie Schlusslicht Altach, ist der Klassenerhalt fixiert. Heißt: Ein Sieg in Tirol reicht immer. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung zwei Runden vor Schluss. Sieben Punkte haben die Hartberger in den letzten drei Spielen geholt, dabei zehn Tore erzielt. Die Form stimmt. Und das hat auch damit zu tun, dass Spielmacher Okan Aydin in Hartberg angekommen ist.