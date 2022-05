Zwar ist der Klassenerhalt in der Bundesliga für Hartberg noch nicht unter Dach und Fach, durch den Erfolgslauf in den vergangenen Runden mit sieben Zählern aus drei Spielen und einer Tordifferenz von 10:4 hat sich die Mannschaft von Trainer Klaus Schmidt aber eine gute Ausgangslage vor den letzten zwei Runden geschaffen.

Deshalb läuft die Kaderplanung für die kommende Saison bereits an. Wie die Oststeirer am Donnerstag bekannt gaben, wurde der Vertrag von Jürgen Lemmerer vorzeitig bis 2025 verlängert - mit Option auf ein weiteres Jahr.

Der 19-Jährige wechselte im Sommer 2021 nach Hartberg, absolvierte bisher 13 Pflichtspiele und traf für die Amateurmannschaft im Herbst neunmal. "Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung und bin sehr dankbar über das Vertrauen des Verein", erklärte der Stürmer. Auch Obmann Erich Korherr freut sich: "Jürgen ist ein absolutes Top-Talent, der über die Amateure den Sprung in die Kampfmannschaft geschafft hat. Vor allem in den letzten Wochen und Monaten hat er einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und bereits in der Bundesliga eine gute Figur abgegeben. Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt."