Der Fußball ist ein weites und komplexes Feld, aber sehr oft muss eine einfache Lösung her, vor allem, wenn es eng geworden ist für einen Klub. Dann, so besagt es eine uralte ungeschriebene und handelsübliche Regel, wird der Trainer wieder in die Wanderschaft entlassen. Er ist zuständig für Wohlergehen oder Misserfolg und wird im Bedarfsfall zur Verantwortung gezogen.