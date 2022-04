Hartberg lebt. Wieder. Vor vier Tagen „Stockletzter“ – Zitat Klaus Schmidt – und plötzlich wieder im Kampf um Rang sieben. Was ist passiert? Der Mentaltrainer, der Hartberg auch in der Premierensaison in der Bundesliga geholfen hat, machte gute Arbeit. Patrick Farkas hat Klartext geredet. Mit Motivationsvideos, die die Highlights der letzten Jahre zeigten, wurde versucht, die Mannschaft zu erreichen. Mit Erfolg.