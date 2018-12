Facebook

Fabian Schubert © GEPA pictures

Zum zweiten Mal hintereinander holten die Hartberger am Sonntag einen Punkt. Ebenso zum zweiten Mal stand dabei Fabian Schubert als Stürmer in der Startaufstellung. Der 24-Jährige kam im Herbst vom steirischen Tabellennachbarn aus Graz nach Hartberg und bestritt gegen Innsbruck das dritte Pflichtspiel von Beginn an. Zwar traf der Stürmer in der Bundesliga in dieser Saison noch nicht, lange soll es aber nicht mehr dauern, zumindest wenn es nach ihm geht. „Im Moment haut es noch nicht so hin. Ich versuche, meine Leistung zu bringen und der Mannschaft zu helfen, dann werden auch die Tore kommen.“