Hartberg-Spielmacher Donis Avdijaj hat unter der Woche auf seinen Social-Media-Kanälen die Marschroute klargestellt: „Auf zum dritten Dreier in Folge“, hat der 28-jährige Offensivspieler geschrieben. Vor eineinhalb Wochen noch Tabellenletzter wollen die Hartberger so schnell wie möglich nichts mehr mit dem hinteren Tabellendrittel zu tun haben. Wetter und Jahreszeit machen einen dritten Sieg in Folge sehr wahrscheinlich. Es wird Herbst – und der ist in Hartberg seit dem Aufstieg in die Bundesliga meist ein „goldener“.