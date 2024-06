Eigentlich will Christoph Urdl nur fit werden. Der Offensivspieler hat wegen anhaltender Schambeinproblemen die ganze Rückrunde des TSV Hartberg verpasst. „Ich hab schon einige Ärzte aufgesucht“, sagt Urdl. Aktuell wird er bei Franz Leberbauer behandelt. Da geben sich Weltstars die Klinke in die Hand. Gleichzeitig mit Urdl ist etwa Liverpool-Star Thiago Alcantara – immerhin zweifacher Champions-League-Sieger – bei Leberbauer in Behandlung. Und da absolviert man natürlich auch gemeinsame Trainingseinheiten.

„Eine coole Geschichte, aber eigentlich will ich nur fit werden“, sagt Urdl. Für ein Foto und eine kurze Unterhaltung war nach dem Training aber doch Zeit. „Sehr nett, sehr sympathisch. Eigentlich auch nur ein Mensch“, lautet Urdls Fazit. Zum Trainingsauftakt am 27. Juni möchte er dann aber wieder mit den TSV-Größen zaubern dürfen – und nicht mehr mit Liverpool-Stars. Was ihn motiviert hält: Der Saisonhöhepunkt im Herbst gegen Rapid Wien in Hütteldorf. Da erzielte der 24-jährige Steirer mit seinem ersten Tor in der Bundesliga gleich den Siegtreffer.