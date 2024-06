Wenn Schiedsrichter Thomas Gremsl am Sonntag um 10 Uhr in Hartberg in seine Pfeife pustet, dann beginnt Spektakuläres. Hartbergs Pfarrer Josef Reisenhofer veranstaltet im Hartberger Fußballstadion einen Gottesdienst. Ein Fußballgottesdienst. Die Idee dazu hatte „der Heilige Geist“, sagt Reisenhofer. „Aber er wirkt durch mich. Ich hab das schon forciert“, sagt der Pfarrer. Und hat beim TSV Mitstreiter gefunden. Trainer Markus Schopp ist für die Lesung verantwortlich, Präsidentin Brigitte Annerl und Obmann Erich Korherr sind für Fürbitten vorgesehen. „Insgesamt 333 Mitwirkende sind involviert“, sagt Reisenhofer. Interesse und die Zusicherung der Anreise gibt es sogar aus Bayern.