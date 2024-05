Hartberg hat es in der eigenen Hand, die beste Saison der Vereinsgeschichte zu spielen. Dafür brauchen Kapitän Jürgen Heil und Kollegen am Sonntag bei Rapid Wien aber einen Sieg. Mit 28 Punkten haben die Hartberger eine Bundesliga-Saison in der Meistergruppe noch nie beendet. Mit einem Sieg wäre auch der fünfte Rang in der Tabelle fix – und gleichzeitig zwei Spiele gegen WAC oder Austria Wien. Da geht es dann darum, wer die Chance hat, sich für die Conference League zu qualifizieren. „Wir haben die Möglichkeit punktetechnisch mit Rapid gleichzuziehen. Das wäre eine riesengroße Geschichte. Ich glaube, dass es das Ziel sein muss, nach 32 Runden gleich viele Punkte wie der SK Rapid gemacht zu haben. Darauf liegt unser voller Fokus“, sagt Hartberg-Trainer Markus Schopp.

Zwölf Siege, sechs Unentschieden und 14 Niederlagen standen in der Saison 2019/2020 auf der Habenseite. 11 Siege, neun Unentschieden und elf Niederlagen sind es in der laufenden Spielzeit. 46 erzielte Tore bedeuten sechs weniger als 2019/2020. Wesentlich stabiler haben sich die Hartberger in der Defensive präsentiert. 2019/2020 mussten die Torhüter 74 Mal hinter sich greifen, heuer hat Raphael Sallinger nur 52 Gegentore erhalten.

Zwei Top-Torschützen für den TSV Hartberg

Eine Parallele zeigt die Torschützenliste: Aktuell liegt Maximilian Entrup auf dem dritten Rang, Dario Tadic hat die Saison 2019/2020 als drittbester Torschütze beendet. 19 erzielte Tore bedeuteten damals drei Tore mehr als Salzburgs Erling Haaland. Entrup hält aktuell zwar nur bei zwölf Treffern, er hat aber wunderbare Unterstützung beim Erzielen der Tore. Donis Avdijaj hat nämlich nur ein Tor weniger erzielt, als der ÖFB-Nationalstürmer.