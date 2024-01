Mit den obligatorischen Leistungstests am Vormittag und der folgenden ersten Trainingseinheit 2024 starten die Hartberger am Montag in die Vorbereitung. Trainer Markus Schopp kann dabei auf den kompletten Kader zählen. Neuzugänge oder Testspieler sind beim Auftakt nicht dabei. Überraschend ist nur der Ort für den Vorbereitungsstart, absolvieren die Oststeirer ihre ersten Trainingseinheiten in Vorau. Der Grund: In Hartberg ist der Kunstrasenplatz in schlechtem Zustand, man wird deshalb in den nächsten Wochen zwischen Vorau und Rohrbach pendeln.

Pünktlich zum Trainingsstart landeten am Sonntag Mamadou Sangare und Ousmane Diakite wieder in Österreich. Letzterer bleibt – trotz Wechselgerüchten – in Hartberg. „Wir haben für keinen Spieler ein Angebot auf dem Tisch liegen“, sagt Obmann Erich Korherr zu etwaigen Tranfers. Vom 29. Jänner bis 3. Februar geht es ins Trainingslager ins slowenische Catez, zwei Tage darauf bereitet man sich vier Tage lang in Moravske Toplice (SLO) auf die Frühjahrssaison vor.