Hartberg-Sportchef Markus Schopp war schon vor der Saison überzeugt. Sinngemäß sagte er damals: Wenn Ousmane Diakite verletzungsfrei bleibt, kann er einer der besten Spieler der Hinrunde werden. Der 23-jährige defensive Mittelfeldspieler aus Mali blieb verletzungsfrei und absolvierte jedes Spiel der Oststeirer von Anfang an – nur einmal fehlte er wegen einer Gelb-Rot-Sperre. Diakite wurde immer mehr zur Schaltzentrale im Spiel der Hartberger: Er ließ sich zwischen die Innenverteidiger fallen, wenn nötig. Verzögerte das Spiel bei Bedarf, war aber auch für raumgreifende Dribblings und gute Pässe zu haben. Auch wenn Diakite nur ein Tor erzielte – beim 2:2 gegen Lustenau am ersten Spieltag – so fiel er, vor allem bei Standardsituationen, immer wieder durch seine Torgefahr auf.

Offenbar auch international: Denn glaubt man dem Bericht von africafoot.com, haben größere Vereine die Angel nach Diakite ausgeworfen. So soll St. Gallen, wo Diakite von Salzburg hin verliehen war, an einer neuerlichen Verpflichtung interessiert sein. Ebenso soll Sporting Lissabon Interesse am großgewachsenen Mittelfeldakteur haben. Diakites Vertrag in Hartberg läuft am Ende der Saison aus.

Salzburg würde wohl am meisten profitieren

Sein Marktwert beläuft sich aktuell auf 700.000 Euro. Sollte es zu einem Verkauf kommen, ist fraglich, wieviel der Ablösesumme tatsächlich in Hartberg landet und wie sehr Salzburg profitiert. Der Meister aus der Mozartstadt hat Diakite nämlich verhältnismäßig günstig nach Hartberg wechseln lassen – wohl kaum, ohne entsprechender Klausel, was den Weiterverkauf betrifft.