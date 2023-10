Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat Austria-Lustenau-Profi Pius Grabher am Montag wegen rohen Spiels zu einer Sperre von drei Spielen verurteilt. Eine Sperre für eine weitere Partie wurde bedingt auf sechs Monate ausgesprochen. Grabher hatte am Sonntag beim Heim-0:4 gegen Hartberg nach einem brutalen Foul an Mamadou Sangare die Rote Karte gesehen.

In der 45. Minute rutschte der Vorarlberger Hartbergs Mittelfeldspieler von der Seite fast auf Kniehöhe ins Schienbein. „Über die Farbe müssen wir nicht diskutieren“, sagte auch Lustenau-Sportchef Alexander Schneider. Die beste Nachricht: Der Hartberger konnte die Partie fortsetzen. Die Oststeirer siegten bekanntlich 4:0, Maximilian Entrup überzeugte bei seinem 30-Minuten-Comeback mit einem Doppelpack und ist in der Torschützenliste wieder vorne dran.