Sturm feiert © GEPA pictures

Der SK Sturm schaffte die Sensation und feierte auswärts gegen Salzburg einen 3:0-Sieg. Die jüngste Liga-Niederlage der Bullen datiert vom 14. Februar 2020. Da fügte der LASK den Salzburgern ein 2:3 zu. Und genau deshalb ist der Sieg der Grazer als Sensation zu werten.

Die Steirer präsentierten sich nach der 20-tägigen Pflichtspiel-Pause in guter Form. Sie gingen engagiert und konzentriert ins Spiel, versteckten sich nicht. Während man in der ersten Hälfte mit einem Abseitstreffer des Salzburgers Mergim Berisha (35.) noch etwas Glück hatte, zeigten die Schwarz-Weißen, was sie in der Lage sind zu leisten, wenn alle Spieler ihre Höchstleistung bringen.

Die Sturm-Tore fielen kurz nach der Pause. Ivan Ljubic (49.) sorgte für das 1:0. Jakob Jantscher erhöhte (53., 58.) mit einem Doppelpack zum 3:0. Die Salzburger versuchten, mit einem Dreifachtausch das Spiel noch zu drehen. Aber Sturm hielt dagegen. Berisha gelang in der 85. Minute der Ehrentreffer. Mehr war für die Bullen an diesem Abend nicht mehr drinnen.

Die Generalprobe für das Champions-League-Spiel in vier Tagen auswärts gegen den FC Bayern ist also misslungen. Aber auch die Münchner kamen über ein 1:1 gegen Werder Bremen nicht hinaus. Sturm kann es egal sein. Die Grazer zeigten ein gutes Spiel und holten einen verdienten Sieg gegen den Meister.