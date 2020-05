Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Training bei Sturm © GEPA pictures

Am Samstag hat auch der SK Sturm sein erstes Mannschaftstraining nach der Unterbrechung der Meisterschaft absolviert. Erstmals seit 10. März sprach Nestor El Maestro zur gesamten Mannschaft. Es waren wenige Worte des Trainers, weil zuvor Klubarzt Max Kerl die Spieler noch einmal über sämtliche die Maßnahmen aus medizinischer Sicht erklärt hatte. "Das war wichtig, aber ich habe mich wie in der Schule gefühlt. Deshalb fiel meine Ansprache an alle kurz aus", sagte El Maestro mit einem Lächeln im Gesicht. Eine Mimik, die bei allen Protagonisten auf dem Spielfeld zu erkennen war. Es wurde gelacht, gescherzt und geschwitzt. So, als würden junge Löwen ihre Umgebung erstmals kennenlernen. Trotz der Intensität des Trainings war ein kollektives Auf- und Durchatmen zu spüren.