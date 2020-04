Sturm-Trainer Nestor El Maestro"Es ist richtig cool, die Jungs wiederzusehen"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sturm © APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Dienstag oder spätestens Mittwoch startet beim SK Sturm das Training in Kleingruppen. "Ich freue mich riesig, es ist richtig cool, die Jungs wiederzusehen. Es ist ein kleiner Schritt, dass wir die Meisterschaft auf dem sportlichen Weg beenden", sagt Sturm-Trainer Nestor El Maestro. Er fügt aber auch hinzu: "Vieles ist noch ungewiss." Mehr Gewissheit soll die Verordnung der Bundesregierung bringen, die am Montag an die Bundesliga geht. Die Bundesliga wiederum muss einen Beschluss fassen, damit die Vereine mit dem Kleingruppen-Training beginnen können. "Die Spieler hatten jetzt über ein Monat Einzeltraining auf der Straße und in ihren Wohnzimmern. Ich denke, auch sie sind froh, sicher wieder zu sehen."