Die Sturm-Fans werden am Samstag gemeinsam zum Cup-Schlagerspiel zwischen dem LASK und dem SK Sturm ins Stadion marschieren. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Linzer Hauptplatz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sturms Fan-Marsch in Amsterdam © (c) GEPA pictures/ Christian Walgram

Das erste Pflichtspiel im Jahr 2020 steht auf dem Programm und die Sturm-Fans sind gestellt. Über 1200 Karten haben sich die Grazer Anhänger für das Cup-Viertelfinale am Samstag (18 Uhr) zwischen dem LASK und dem SK Sturm gesichert. 1900 Tickets stünden für die Fans aus der Steiermark bereit. Wieder einmal wird der Sturm-Anhang die "Blackys" kraftvoll unterstützen. Ähnlich wie beim Champions-League-Qualifikationsspiel auswärts gegen Ajax Amsterdam treffen sich alle Fans in der Innenstadt. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Linzer Hauptplatz, dann zieht der Tross los in Richtung Stadion.