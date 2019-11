Die Grazer waren gegen die Wolfsberger chancenlos und schlitterten in eine 0:4-Pleite. Die Kärntner waren in allen Belangen überlegen.

Sturm gegen WAC © APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Nichts wurde es mit dem dritten Pflichtspielsieg für den SK Sturm in Folge. Dafür hat der WAC rechtzeitig vor der Europa League wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach den Siegen gegen St. Pölten (4:0) und Kapfenberg (2:0 im Cup) schlitterten die Grazer in der Merkur-Arena vor 9117 Stadion-Besuchern gegen die Wolfsberger in eine 0:4-Niederlage.