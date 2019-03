Facebook

Die Sturm-Mannschaft © GEPA pictures

Den Grunddurchgang hat der SK Sturm am dritten Tabellenplatz beendet und sich somit souverän für die Meistergruppe qualifiziert. Nach der Punkteteilung halten die Grazer bei 15 Zählern, ebenso wie der WAC, Austria Wien und St. Pölten Salzburg (27 Zähler) und der LASK (23) haben bereits einen Respektabstand. Am 31. März geht es in der Meistergruppe weiter. Die besten sechs Mannschaften der Liga spielen sich den Titel aus und kämpfen um die internationalen Startplätze.

Heute um13.15 Uhr findet die Auslosung: