Ein Sieg in Salzburg, Rapid verliert in Mattersburg und Hartberg gewinnt nicht gegen den WAC. Mit diesen Resultaten wäre der SK Sturm eine Runde vor Ende des Grunddurchgangs fix für die Meistergruppe qualifiziert. Ein Sieg in Salzburg? Wohl nur die allergrößten Optimisten glauben an drei Punkte in der Festspielstadt. Zum einen, weil die "Bullen" trotz der Europa-League-Niederlage zu den stärksten Mannschaften in Europa zählen. Und zum anderen, weil Sturm aktuell sicher nicht zu den Top drei in Österreich gehört. Und ob der aktuelle Zustand für die Top sechs reicht, wird sich weisen.

Die Aufstellung des SK Sturm

Die Aufstellung von Salzburg