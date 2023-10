Nicht alle Sturm-Anhänger sind am Sonntag nach dem 1:0-Heimsieg gegen WSG Tirol zufrieden heimgegangen. Man hätte gegen die Wattener etwas für die Tordifferenz tun können, so wie es Salzburg bei der Austria Lustenau zeigte. Das Grazer Offensivspiel lasse zu wünschen übrig, da fehle die Präzision in den Pässen und die Automatismen. Und wahrlich machten die Schwarz-Weißen in dieser Begegnung ungewohnt viele Abspielfehler. Das lag am desolaten Rasen, der gestern abgefräst wurde, am Gegner, der leidenschaftlich gekämpft hatte, und am Fehlen einiger Spieler.