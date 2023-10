Einen Tag, nachdem der SK Sturm das Bundesliga-Spiel gegen die WSG Tirol mit 1:0 gewonnen hat, ist der alte Rasen in der Merkur-Arena Geschichte.

Im Laufe dieser Woche soll das Spielfeld in neuem Glanz erstrahlen. Und die Zeit drängt auch, denn bereits am Samstag (14.30 Uhr) spielt der GAK in der Merkur-Arena sein Zweitliga-Spiel gegen Bregenz.

