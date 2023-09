Am 21. September empfängt Sturm zum Auftakt in der Europa League die portugiesische Spitzenmannschaft Sporting Lissabon. Es ist der Startschuss in einen intensiven Europacup-Herbst für die Grazer.

Fest steht: Optisch ist die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer jedenfalls bereit. Die Grazer haben die Dressen präsentiert, mit denen sie die Europacup-Saison bestreiten werden.