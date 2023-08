Jakob Jantscher nach Hongkong - noch gibt es nichts Offizielles von den Vereinen. "Es gibt eine Tendenz, die kennen wir alle", sagt Sturm-Trainer Christian Ilzer. "Es ist aber nicht meine Rolle, den Verkünder zu spielen." Viel mehr wäre es sein Part, "die Mannschaft perfekt auf das Spiel am Samstag vorzubereiten". Mit BW Linz kommt der Aufsteiger, der "bisher unter dem Wert geschlagen wurde". Die Favoritenrolle ist klar, will und kann Ilzer auch gar nicht wegreden. "Wir sind ein unangenehmer Gegner für jeden, der in Graz zu Gast ist", sagt Ilzer. Es gehe - wie immer - darum, die Basics auf den Platz zu bringen.