Bis 3 Uhr in der Früh „inhalierte“ Christian Ilzer nach dem 2:0-Heimsieg des SK Sturm in der Bundesliga gegen den LASK noch mehrere Videos und Berichte von PSV Eindhoven. „Das ist eine absolute Klassemannschaft, die in den Niederlanden um den Meistertitel spielen wird und für mich auch ganz klar in die Champions League gehört. Hoffentlich nicht in dieser Saison“, sagt der 45-Jährige, der mit den Grazern am Dienstag das Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde der Königsklasse bestreitet. „Dazu hat PSV mit Peter Bosz einen Toptrainer, der im 4-3-3 mit Positionsspiel spielen lässt. Die Mannschaft zeichnet extreme Ballsicherheit aus und hat sämtliche Positionen mit Spitzenleuten doppelt besetzt. Sie tritt auch unheimlich selbstsicher und souverän auf. Es ist schon eine klassisch niederländische Mannschaft.“