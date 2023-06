Was bereits länger vermutet wurde, ist nun fix: Javi Serrano unterschreibt bei Sturm Graz. Der 20-jährige Mittelfeldspieler kommt von Atletico Madrid und wird vorerst bis Sommer 2024 an die Grazer verliehen, im Anschluss besteht die Option auf einen dauerhaften Wechsel zu Sturm.

"Mit Javi Serrano konnten wir einen hochtalentierten jungen Spieler verpflichten, der uns im Mittelfeld noch mehr Optionen gibt", wird Geschäftsführer Sport Andreas Schicker in einer Aussendung zitiert. "Dass ein talentierter Spieler von einem Großklub wie Atletico Madrid zu uns nach Graz wechselt, zeigt ein weiteres Mal, dass wir uns in Europa einen Namen als hervorragende Plattform für junge Spieler gemacht haben. Wir freuen uns, dass sich Javi Serrano für den SK Sturm entschieden hat und sind davon überzeugt, dass er der Mannschaft helfen wird. Er wird bei uns die Zeit bekommen, sich zu akklimatisieren und weiterzuentwickeln."

Serrano hat sieben Einsätze für Atleticos Profiteam zu Buche stehen, davon einen in der Champions League. In der vergangenen Spielzeit war Serrano an UD Ibiza in Spanien zweithöchster Spielklasse verliehen und bestritt dort 26 Pflichtspiele. In diversen Jugendauswahlen Spaniens stand Serrano in 20 Länderspielen auf dem Platz.

"Der SK Sturm ist ein großer Verein in Österreich und hat mit seinen starken Auftritten in der UEFA Europa League – beispielsweise gegen Real Sociedad – auch in Spanien für Aufsehen gesorgt", sagt Serrano selbst. "Sturm hat zuletzt vielen jungen Spielern eine tolle Bühne geboten, daher freue ich mich extrem, mich in der kommenden Saison sowohl in der österreichischen Bundesliga als auch auf internationaler Bühne beweisen zu können. Ich freue mich darauf, mit dem Team zu trainieren, alle Spieler kennenzulernen und hoffe, die Mannschaft bei dem Erreichen ihrer Ziele unterstützen zu können."