Noch hat der SK Sturm mit Matteo Bignetti, der in der Zweitliga-Mannschaft der Grazer Stammtorhüter wird, nur eine Verpflichtung fixiert, weil die Leihe des Spaniers Javi Serrano (Atletico Madrid) wohl erst am Wochenende offiziell wird, weil das Transferfenster erst dann aufmacht und die Spanier ihr Okay geben.