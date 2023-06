In Sarajevo wurde bereits eine Straße nach Ivica Osim benannt, in Japan enthüllte sein Ex-Klub JEF United beim Stadion im Beisein von Witwe Asima und Sohn Amar eine Statue des Bosniers. Und auch in Graz wird der Vorplatz der Merkur-Arena in Ivica-Osim-Platz umbenannt. Ehre, wem Ehre gebührt. Darüber waren sich sämtliche Besucher beim gestrigen Legendenspiel zwischen Sturm Graz und St. Pauli in der Gruabn einig. Auch in der Grazer Kultstätte sorgte Osim einst mit seiner schwarz-weißen Mannschaft für Furore.