32 Minuten hat Moritz Wels in der Bundesliga für den SK Sturm gespielt und dabei einen Treffer erzielt. Beim 4:0-Sieg der Grazer über Altach traf der 18-Jährige in der 79. Minute zum zwischenzeitlichen 3:0. Emanuel Emegha (2) und Rasmus Höjlund erzielten die weiteren Treffer.

Wels, der in der Oststeiermark groß geworden ist und ab 2015 sämtliche Nachwuchsauswahlen der Schwarz-Weißen durchlaufen ist, hätte bei den Grazern noch einen Vertrag bis 2024 gehabt. Der Youngster hat dem Verein signalisiert, diesen Vertrag nicht verlängern zu wollen – darum hat Sturm den Nachwuchsnationalteamspieler schon jetzt abgegeben und noch ein wenig mit ihm verdient.

Eine Meniskusverletzung warf Wels im Frühjahr dieses Jahres zurück, erst spät in der Frühjahrssaison feierte er in der zweiten Mannschaft sein Comeback. Insgesamt absolvierte Wels in der abgelaufenen Saison 20 Partien in der zweiten Liga und erzielte dabei zwei Treffer.

"Moritz Wels ist ein Eigenbauspieler des SK Sturm, auf den wir stets große Stücke gehalten haben. Wir hätten ihn gerne weiterhin in Graz gehalten, er hat uns aber klar signalisiert, dass er sich gerne sofort verändern möchte", sagt Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

Wels selbst meint: "Es ist eine sehr schwierige Entscheidung für mich, Sturm zu verlassen. Nach vielen Gesprächen, in denen sich auch Andreas Schicker sehr um mich bemüht hat, bin ich aber zum Entschluss gekommen, dass ein Vereinswechsel besser für meine sportliche Entwicklung ist."