Er gilt als größtes Talent, das der SK Sturm im eigenen Nachwuchs hat. Mit gerade einmal 17 Jahren weist die Statistik schon zwei Einsätze in der Europa League und sogar das erste Bundesliga-Tor – als zweitjüngster Sturm-Torschütze aller Zeiten – aus. Der Mittelfeldspieler absolviert heuer sein Maturajahr an der HIB Liebenau. Spätestens nach der Reifeprüfung soll die Profikarriere so richtig ins Rollen kommen.

Angefangen hat für Wels alles in seinem Heimatort Dechantskirchen, von wo aus im Alter von zehn Jahren der Wechsel nach Graz zu Sturm erfolgte. Von den Akademiemannschaften ebnete er sich Schritt für Schritt den Weg zu den Profis. Zudem stehen schon 13 Länderspiele für Österreichs Nachwuchsteams auf seiner Habenseite. Abheben ist für den Oststeirer kein Thema: „Ich komme vom Land. Da denkt sich keiner, man ist etwas Besseres.“