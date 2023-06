Der SK Sturm hat auf einem Sponsorenevent die Dressen für die neue Saison vorgestellt. Sehr auffällig: Trikots, Hosen und Stutzen sind jeweils komplett einfärbig gehalten.

Sturms Wirtschaftsgeschäftsführer Thomas Tebbich freut sich: "Mit dem Design der neuen Trikots wollen wir die Tradition und die Vereinsfarben des SK Sturm für sich sprechen lassen. Das dezente Erscheinungsbild spiegelt Bodenständigkeit und die im Leitbild des SK Sturm festgehaltenen Grundwerte des Vereins wider."

In der kommenden Spielzeit wird das Heimdress ganz in Schwarz gehalten sein. Bei Auswärtsspielen treten die Grazer dafür ganz in Weiß auf.

Ein Alternativtrikot, also ein drittes wie jenes in der Vorsaison ganz in Blau, wird es heuer nicht geben, da es zu keinen farblichen Überschneidungen kommt, die die Bundesliga untersagen würde.

Nur für den Europacup wird es noch ein anderes Dress geben. Das wird aber erst später vorgestellt.

Die Trikots sind auf shop.sksturm.at und ab Dienstag in allen Fanshops zum Preis von 84,99 Euro (Kinder um 69,99 Euro) erhältlich.