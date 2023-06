Die Duelle in der 2. Liga für die Saison 2023/24 sind ausgelost. Schon in der ersten Runde kommt es dabei zu einem Steirerderby, Lafnitz empfängt am Wochenende vom 28. bis 30. Juli Kapfenberg. Der GAK hat zum Auftakt Amstetten zu Gast, Sturm II empfängt St. Pölten. Auch Aufsteiger DSV Leoben hat ein Heimspiel zum Liga-Start und trifft auf Horn. Das erste "kleine" Grazer-Derby zwischen GAK und Sturm II findet bereits am vierten Spieltag statt, schon in der zweiten Runde müssen die Rotjacken nach Dornbirn, wo erst vor wenigen Wochen der Titel verspielt wurde.

Die exakten Spieltermine werden in den kommenden Tagen von den Klubs selbst in flexiblen Zeitfenstern angesetzt, seit Einführung der 16er-Liga können die Vereine die Anspielzeiten innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen selbst wählen.

"Die Grundsatzregelung lautet, dass Spiele unter 300 km Fahrtstrecke vom Heimklub entweder am Freitag um 18:10 Uhr bzw. das Top-Spiel um 20:30, am Samstag von 12:30 bis 20:30 oder am Sonntag von 10:00 bis 17:00 angesetzt werden. Alle Spiele über 300 km Fahrtstrecke werden am Samstag von 14:30 bis 20:30 sowie am Sonntag von 10:00 bis 14:30 ausgetragen, sofern der Gastklub nicht einer Aufhebung dieser Regelung zustimmt", schreibt die Bundesliga auf ihrer Homepage.