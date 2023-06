Der SK Sturm bestreitet heute um 17 Uhr sein letztes Bundesliga-Spiel in dieser Saison. Die Grazer, die den Vizemeistertitel schon länger fixiert haben, empfangen in der ausverkauften Merkur-Arena in Liebenau den LASK.

In Bezug auf die Aufstellung hat Trainer Christian Ilzer schon vorab verraten, dass Jörg Siebenhandl, der den Klub nach sechs Jahren verlassen wird, ein letztes Mal von Beginn an im Tor stehen wird. Vor der Partie werden neben Siebenhandl auch die ebenso scheidenden Albian Ajeti, Ivan Ljubic, Sandro Ingolitsch, Tobias Schützenauer, Paul Komposch und Sandro Schendl verabschiedet. Hier die Startelf von Sturm:

Und das ist die Startformation des LASK: