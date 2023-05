Das Gipfeltreffen in der Bundesliga steht am Sonntag in Salzburg an, wenn um 17 Uhr (ORF 1 & Sky live) der Serienmeister den SK Sturm empfängt. Es handelt sich um keinen Zufall, dass diese beiden Klubs Österreichs Fußball dominieren. Einer durchgängigen Philosophie sei Dank. Diese umfasst auch eine zweite Mannschaft in der 2. Liga, die es vor allem jüngeren Kadermitgliedern vereinfachen soll, den Sprung in die Bundesliga zu schaffen.