Sämtliche Bemühungen seitens des SK Sturm, mehr Grazer Fans am Sonntag (17 Uhr, Sky und ORF 1 live) in der Red-Bull-Arena unterzubringen – sprich den Fansektor zu erweitern – sind bislang von den Salzburgern abgelehnt worden.

Damit dürfte es dabei bleiben, dass 1600 Fans ihre Mannschaft aus dem Auswärtssektor anfeuern werden. Auf Social Media ließen viele Anhänger bereits ihren Unmut darüber freien Lauf, geht man davon aus, dass die Mozartstädter das Stadion nicht vollbringen werden.

Alle Tickets sind bereits vergriffen. Aus sportlicher Sicht muss der SK Sturm gewinnen, um noch eine Chance auf den Titel zu haben. Ob der an der Schulter verletzte David Schnegg in Salzburg dabei sein kann, steht noch nicht fest. Er wird heute versuchen, am Mannschaftstraining teilzunehmen. Aktuell sind die Schmerzen enorm.