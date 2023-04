Christian Ilzer: „Es war ein offener Schlagabtausch. Am Ende haben wir es geschafft, uns aus einer sehr schwierigen Situation zu befreien und das Spiel zu drehen. Wir haben gegen einen sehr starken Gegner drei Punkte geholt. Wir haben in der ersten Hälfte eine gute Phase gehabt, dann waren wir wieder nicht konsequent genug. Da haben wir die letzte Überzeugung vermissen lassen. In diesen Phasen haben uns die Klarheit und die Überzeugung gefehlt. Wir haben uns in der Pause gesagt: Die Partie drehen wir, da lassen wir keinen Zweifel aufkommen. Genau so überzeugend sind sie dann in der zweiten Hälfte an die Sache ran gegangen. Ich habe ein unglaubliches Adlerauge im Spiel und meine Wahrnehmung hat sich bestätigt. Bei Affengruber war es ganz klar kein Elfmeter. Wofür haben wir den VAR? Einen VAR, der vor zwei Wochen wegen jeder Kleinigkeit, den Schiedsrichter zum On-Field-Review geholt hat, der Harald Lechner heißt. Und diesmal nicht, wieder war es Lechner. Es fordert mich mental so sehr in den letzten Wochen. Auf der einen Seite meine Spieler, die richtig professionell arbeiten. Und auf der anderen Seite die nicht nachvollziehbaren Entscheidungen. Diese Machtlosigkeit macht mich wirklich fertig. Ich kenne mich nicht mehr aus. Ich halte mich seit Wochen zurück. Das Zurückhaltenmüssen raubt mir den Schlaf und macht mich im Kopf fertig. Man muss den Schiedsrichtern ein professionelles Umfeld richten, alles, was dazu gehört.

Alexander Prass: „Die erste Hälfte war ein bisschen eigenartig, auch mit dem Unfall, der passiert ist. Da war der Flow draußen. Nichtsdestotrotz haben wir verdient gewonnen. Geil, dass wir es gedreht haben.“

David Affengruber: „Wir müssen es in den Drangphasen besser machen und ein Tor machen. Der Elfmeter ist sehr strittig. Es sei dahingestellt. Die Schiri-Entscheidung mit dem VAR finde ich unbegreiflich. Aber gut, sie haben so entschieden. Wir haben eine unglaubliche Moral gezeigt. Ich denke, das können wir mitnehmen für Sonntag. Es war nicht einfach. Immer wieder eine kleine Watschn zu kriegen und wieder aufzustehen, ist richtig cool von uns.“