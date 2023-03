Der SK Sturm hält in der laufenden Saison bei 7000 verkauften Abos und damit bei so vielen wie noch nie in der Vereinsgeschichte. Das haben die Grazer auf ihrer Homepage vermeldet. Nach dem 5000. Vereinsmitglied ist das die nächste Schallmauer, die der steirische Bundesligist geknackt hat. Auch was den Zuschauerschnitt betrifft, schweben die Grazer auf einem Hoch: In der laufenden Saison haben die Grazer durchschnittlich 12.000 Fans zu Gast.

"Ich bin stolz, dass die Sturm-Familie weiterhin so stark wächst und wir jetzt, nachdem wir mehr als 5000 Mitglieder erreicht haben, die nächste historische Marke mit über 7000 Abonnentinnen und Abonnenten übertroffen haben. Solche Ergebnisse zu erreichen ist nur möglich, wenn der Teamspirit im gesamten Unternehmen passt und alle Beteiligten mit hoher Qualität arbeiten – was mich ausgesprochen freut", sagt Sturms Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich.