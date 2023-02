Ein 0:1 am 20. August 2022 gegen den LASK und das 1:2 am Samstag gegen Austria Klagenfurt. Zwei Niederlagen in 19 Bundesliga-Runden stellen grundsätzlich einen nicht ganz so schlechten Wert dar. Dass der SK Sturm ausgerechnet zweimal zu Hause ohne Punkte blieb, schmerzt. Und auch das Zustandekommen erfreut Trainer Christian Ilzer wenig. Die Analyse des Klagenfurt-Spiels am Tag danach fiel kurz und bündig aus. „Ich mache nicht viel Unterschied zwischen einem Sieg wie gegen Rapid oder jetzt der Niederlage gegen Klagenfurt“, erklärte der Sturm-Coach. Es bräuchte in solch einer Situation keine Plattitüden. Die Leistungen gegen Rapid (1:0), Hartberg (2:1) und Klagenfurt (1:2) seien ähnlich gewesen. Der Unterschied waren die Resultate sowie die Überzeugung auf dem Platz.