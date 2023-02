Mit dem Sieg im Cup-Viertelfinale hat Sturm bei seinen Fans die Hoffnungen auf einen Titel angeheizt. Warum ist Ihre Mannschaft besser ins Frühjahr gestartet als Salzburg?

CHRISTIAN ILZER: Für uns ist es wichtig, den Erfolg richtig einzuordnen. Es war ein Topauftritt, aber sachlich, nüchtern betrachtet, war es ein Sieg im Viertelfinale, nicht mehr und nicht weniger. Es war ein guter Schritt, aber es ist nichts gewonnen. Der Moment hat gepasst, weil wir uns exakt vorbereitet haben. Meine ersten Überlegungen an Salzburg hatte ich in der Nacht nach der Niederlage gegen Midtjylland in der Europa League.