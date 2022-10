Der SK Sturm surft derzeit auf der Erfolgswelle. Seit der empfindlichen 0:6-Auswärtsniederlage in der Europa League bei Feyenoord Rotterdam am 15. September verloren die Schwarz-Weißen keine einzige Partie. In der Meisterschaft gab es seither vier Siege in Folge, im Europacup zwei Remis gegen Lazio Rom und im ÖFB-Cup-Achtelfinale wurde der Lokalrivale GAK am Mittwoch mit 1:0 bezwungen.

Trotz dieses letztlich ungefährdeten Aufstiegs ließ Sturm-Trainer Christian Ilzer nach der Partie seinem Ärger freien Lauf. Er kritisierte die Leistung des Grazer Schiedsrichters Alexander Harkam („Gewisse Entscheidungen von ihm waren schwere Kost“), holte aber dabei aus. „Ich habe wirklich ein Anliegen. Nie wieder soll ein steirischer Schiedsrichter ein Derby pfeifen.“

Diese Aussage sorgt bei den steirischen Unparteiischen klarerweise für Unmut. „Klar kann ein Trainer Kritik üben. Aber mit so einer bewusst getroffenen Aussage, die nicht aus der Emotion heraus entstanden ist, alle Schiedsrichter in der Steiermark im Kollektiv anzusprechen und zu diskreditieren, kann ich nicht nachvollziehen“, sagt Wolfgang Eckhardt, der steirische Schiedsrichterboss. Und das, obwohl die steirischen Referees, wie Eckhardt erklärt, zuletzt sehr erfolgreich wären, mit Martin Höfler ein FIFA-Assistent dazukam, Petru Ciochirca das U17-EM-Finale pfiff oder Stefan Meßner beispielsweise kommende Woche als Schiedsrichter-Beobachter bei Barcelona gegen Bayern im Einsatz ist. „Es ist wirklich schade, dass sich Christian Ilzer nicht darüber im Klaren ist, was so eine Aussage auslöst. Das hat Auswirkungen auf alle Leistungsklassen – auch im Amateurbereich. Und da haben die Schiedsrichter ohnehin schon einen schwierigen Stand. Ganz zu schweigen davon, dass wir ohnehin laufend darum kämpfen, dass wir junge Schiedsrichter für diese Aufgabe begeistern können.“