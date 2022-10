Nach der Entlassung von Trainer Frank Kramer ist Schalke auf der Suche nach einem neuen Coach. Laut deutschen Medienberichten hat der Klub aus Gelsenkirchen auch Sturms Christian Ilzer im Blickfeld.

Für Sturms Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker ist ein Wechsel kein Thema. "Bei uns hat sich niemand gemeldet - auch nicht von Schalke. Und wir müssen auch klar festhalten, dass wir auf keinen Fall darüber nachdenken, Christian Ilzer abzugeben. Man braucht sich ja nur die Entwicklung ansehen, die wir mit ihm seit Sommer 2020 gemacht haben. Diesen Erfolgsweg wollen wir noch länger gehen. Christian hat ja auch einen Vertrag bis Sommer 2024", sagt Schicker der Kleinen Zeitung.

Illzer: "Gerüchte - nicht mehr!"

Die nationalen und internationalen Erfolge wecken natürlich Begehrlichkeiten. Dennoch ist für Ilzer ein Wechsel zu einem Klub wie Schalke, in dem Chaos und Missmanagement seit Jahren an der Tagesordnung stehen, kein Thema. Der Erfolgstrainer, der am Freitag seinen 45. Geburtstag feiert, weiß das sportliche Umfeld bei Sturm mit einem klar definierten Weg sehr zu schätzen. Auf seinem Instagram-Account bezieht er selbst Stellung zum Thema: "Gerüchte - nicht mehr! Voller Fokus auf Sturm Graz. In den kommenden Tagen und Wochen warten große Herausforderungen auf uns."