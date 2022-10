Das Spiel gegen die WSG Tirol mit Sturms 2:1-Heimsieg war auch die Partie der Comebacks. Emanuel Emegha, Jakob Jantscher und Otar Kiteishvili hatten lange Pausen hinter sich gebracht. Emegha und Kiteishvili standen in der Startformation und spielten gut, aber klarerweise noch nicht in Bestform. Beiden fehlt Spielpraxis. Mit Fortdauer der Begegnung wurde das Duo besser. Jantscher ist froh, "wieder dabei zu sein. Jetzt brauche ich noch Spiele, um besser in Schuss zu kommen", sagte der Grazer. Das 2:1 gegen Tirol bewertet der Routinier als "verdient".