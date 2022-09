Mit dem Heimspiel am Donnerstag (21 Uhr) gegen den FC Midtjylland steigt der SK Sturm in dieser Saison in die Gruppenphase der Europa League ein. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Mannschaft bereitet sich im körperlichen und taktischen Bereich auf den Gegner aus Dänemark vor. Die Mitarbeiter des Grazer Traditionsklubs sind in ihrem Bereich engagiert.